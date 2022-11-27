تحديد سعر طرح "مُلان" بـ24 ريالاً للسهم.. وتغطية الاكتتاب بنسبة 1386%

أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال"، عن إتمام طرح أسهم شركة مُلان لمنتجات الحديد "مُلان" في السوق الموازية "نمو" لعدد 532.4 ألف سهم عادي تمثل 20.02% من أسهم الشركة بسعر 24 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نسبة التغطية بلغت 1386.06% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 20 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.

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وأضافت شركة "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، أنها سوف تقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة مُلان لمنتجات الحديد "مُلان" في السوق الموازية "نمو".