عمومية "مبكو" تقر زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية بنسبة 33.3%

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" السعودية، موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بمبلغ إجمالي 166.7 مليون ريال.

وقالت "مبكو" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن رأس المال قبل الزيادة 500 مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 666.7 مليون ريال بنسبة زيادة 33.3%.

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ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 50 مليون سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 66.7 مليون سهم.

وتهدف زيادة رأسمال "مبكو" إلى دعم مركز الشركة المالي، وخطط النمو المستقبلية.

وستتم الزيادة عن طريق رسملة 166.7 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاث أسهم قائمة في تاريخ الاستحقاق.

سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وتمت الموافقة على تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.