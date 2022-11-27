أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" تعلن نشرة إصدار طرح 29.65%

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- "لوبريف"، اليوم الأحد، نشرة الإصدار الخاصة بطرح 50.04 مليون سهم تمثل 29.65% من رأسمالها في سوق "تداول" الرئيسية السعودية.

وذكرت "لوبريف" وفق نشرة الإصدار المنشورة على موقع هيئة السوق المالية، أن تسجيل طلبات المشاركة للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لمدة 6 أيام بدءاً من الأحد الموافق 4 ديسمبر وحتى الجمعة 9 ديسمبر 2022.

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ووفقاً لنشرة الطرح، تستمر فترة اكتتاب الأفراد لمدة يومين بدءاً من الأربعاء 14 ديسمبر وحتى الخميس 15 ديسمبر 2022.

وحددت النشرة آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناء على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، وبالنسبة للأفراد يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022.

وأفادت النشرة أن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة بناء على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022.

وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر المقبل، وسيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، بحسب النشرة.

ويتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

ويبلغ إجمالي رأسمال الشركة 1.68 مليار ريال موزع على 168.7 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

وبحسب النشرة، فإن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 8.4 مليون سهم.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمكتتبين الأفراد 250 ألف سهم.

وحددت نشرة الإصدار المكتتبين المستهدفين، والتي تستهدف الشريحة الأولى فيها الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 50.04 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

ويحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 37.53 مليون سهم كحد أدنى والتي تمثل 75% من إجمالي أسهم الطرح.

أما الشريحة الثانية، فتشمل المكتتبين الأفراد من الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري، وسيتم تخصيص 12.51 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد أي بما يعادل 25% من إجمالي أسهم الطرح.

كانت "لوبريف" قد أعلنت عن نيتها طرح 29.6% من رأسمال الشركة عبر عملية طرح عام أولي، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

و"لوبريف" هي شركة متخصصة تركز على عمليات إنتاج زيوت الأساس، مع أصول عالمية النطاق ومكانة فريدة في الشرق الأوسط.

يتركز نشاط الشركة على زيوت الأساس ولديها مرافق إنتاج مُثلى لإنتاجه، وهي المنتج الوحيد لزيوت الأساس غير المكررة في المملكة.

تبلغ طاقة الشركة الإنتاجية لزيوت الأساس 1.3 مليون طن متري سنويًا، تضع الشركة كثاني أكبر منتج من حيث الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط في عام 2021، مدعومة بالاتفاقيات طويلة الأجل مع أرامكو السعودية لتوفير اللقيم المشتق من الخام العربي الخفيف ذي الجودة العالية.

تتمتع الأصول الإنتاجية للشركة بمزايا تنافسية على مستوى العالم، إذ يصنف مرفق ينبع بين أكبر عشرة مرافق تصنيع زيوت أساس في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية عند احتساب مشروع التوسعة الثاني المخطط له.

إن الشركة مُتداخلة في منظومة أرامكو السعودية وتورد منتجات ذات أهمية في المملكة.

لدى الشركة وصول لشبكة تسويق وخدمات لوجستية في عدد من المواقع الاستراتيجية بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم لوبريف من خلالها بتصدير منتجاتها إلى جميع أنحاء المنطقة والعالم.

تتيح عضوية الشركة في تحالف أرامكو لزيوت الأساس توريد زيوت الأساس إلى أهم الأسواق الرئيسية في آسيا والأمريكيتين من خلال أعضاء التحالف الآخرين: موتيفا وإس-أويل، وذلك للاستفادة من الطلب الإضافي في الأسواق الأخرى.

وستُطرح الأسهم على المستثمرين من الأفراد والمؤسسات (بما في ذلك المؤسسات خارج الولايات المتحدة الأميركية)، على أن يتم تخصيص ما يصل إلى 25% من الأسهم للمكتتبين الأفراد وفقاً لما يقرره المستشارون الماليون.

تتمتع الشركة بالنمو والقيمة المضافة مع فرص جذابة للاستفادة من النمو المتوقع في الأسواق النهائية الرئيسية.

قامت الشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية لزيوت الأساس وحجم مبيعاتها، وذلك مع الانتهاء من مشروع التوسعة الأول في ينبع، وسمح هذا المشروع للشركة بإدخال الطاقة الإنتاجية للفئة الثانية من زيوت الأساس إلى المملكة وذلك لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

زاد مشروع التوسعة الأول لمرفق ينبع من الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 710 ألف طن متري، وأدى التشغيل بالطاقة الاستيعابية الكاملة لزيادة بنسبة 50% تقريبًا في حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت الأساس في عام 2021م مقارنة بعام 2020م.

من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي المركب حوالي 2.5% و3.3% من عام 2021م إلى 2030م8، على التوالي ويعتبر هذا النمو المتوقع مدعوم بالعوامل الأساسية الكلية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

تعتزم الشركة الاستمرار في الاستفادة من هذا النمو المنظم في حجم الطلب العالمي على زيوت الأساس من الفئتين الثانية والثالثة والذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو سنويا مركبا يبلغ 3.5% و4.8% بين عامي 2022م و2030م على التوالي.

تتضمن المرحلة القادمة من مسيرة نمو الشركة مشروع التوسعة الثاني في ينبع، والمخطط إكماله في عام 2025م، والذي من المتوقع أن يضيف طاقة إنتاجية إضافية للفئة الثانية من زيوت الأساس وأن يدخل طاقة إنتاجية للفئة الثالثة من زيوت الأساس إلى المملكة.

علاقة الشركة مع أرامكو السعودية ومحفظة أصولها توفر للشركة منصة لمزيد من الفرص والنمو، من ازدياد الطلب العالمي المتوقع على الفئة الثانية والثالثة من زيوت الأساس بما يقارب 5 مليون طن متري بين عامي 2022م و2030م.

وتمثل حصة الاكتتاب من رأس مال شركة لوبريف البالغ 168,750 مليون سهم، سيتم طرحها من قبل شركة جدوى للاستثمار الصناعي "جدوى".

وسيتم طرح 50 مليون من أسهم الطرح ستُطرح على المستثمرين من المؤسسات، أو 12.5 مليون سهم، ستُطرح وتُخصص للمكتتبين الأفراد.