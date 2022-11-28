أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار بسبب المخاوف من كورونا في الصين

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد ارتفاع الدولار جراء الطلب على الملاذ الآمن، الذي أثارته الاحتجاجات في العديد من المدن الصينية على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1749 دولارا للأونصة في الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1749.9 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وارتفع مؤشر الدولار 0.4% مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.

وقال محلل الأسواق في "آي جي إن"، يب دزم رونغ، إن "أسعار الذهب تتعقب تحركات الدولار الأميركي عن كثب، ويبدو أن الغموض المتزايد جراء الاضطرابات المتزايدة في الصين دعم الدولار هذا الصباح".

ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد، بعد اندلاع الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا لليوم الثالث وامتدادها إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد.

في الوقت نفسه، سجلت الصين اليوم الإثنين، خامس رقم قياسي على التوالي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

ولا تزال مدن كبرى مثل تشونغتشينغ وقوانغتشو تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع تسجيل آلاف الإصابات، بينما تم تسجيل مئات الإصابات في عدة مدن في أنحاء البلاد أمس الأحد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.8% إلى 21.21 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 978 دولارا، فيما هبط البلاديوم 0.3% إلى 1846.94 دولار.