الأسهم الأميركية تتراجع بفعل احتجاجات الصين وهبوط سهم أبل

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت منخفضة، اليوم الاثنين، إذ أعادت احتجاجات في مدن صينية كبيرة على السياسات الصارمة لمواجهة فيروس كوفيد-19 تأجيج المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في حين انخفض سهم أبل بفعل تقرير عن تعطل الإنتاج في مصنع بالصين.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 71.1 نقطة، أي 0.21%، ليسجل 34275.91 نقطة.

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وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 20.8 نقطة، أو 0.52%، مسجلا 4005.36 نقطة عند الفتح، وفق رويترز.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 78.8 نقطة، أي 0.70%، إلى 11147.568 نقطة.

والتزمت الصين بسياسة "صفر كوفيد" التي سنها الرئيس شي جين بينغ حتى في الوقت الذي رفعت فيه دول كثيرة حول العالم معظم القيود.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في Kranesharess أنطوني ساسين، إن الصين تتعامل بمرونة أكثر مع أزمة "كوفيد"، متوقعا أن تصعب الاحتجاجات على الإغلاق من مهمة الحكومة وتؤثر على حركة السلع والأسواق.

وأوضح ساسين في مقابلة مع "العربية"، أن تفاقم أزمة كوفيد في الصين يلقي بظلالها على تداولات الأسواق العالمية.