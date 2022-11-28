موجة قلق في الأسواق العالمية تهز بيتكوين

تراجعت العملات المشفرة اليوم الاثنين، وسط نوبة من القلق تجتاح المستثمرين في الأسواق العالمية أثارتها الاحتجاجات في الصين ضد قيود كوفيد.

انخفضت أكبر عملة مشفرة في وقت ما من الجلسة بنسبة 3.2٪، وتم تداولها عند حوالي 16170 دولارًا اعتبارًا من الساعة 12:40 مساءً في طوكيو. وانخفضت إيثر بنحو 4٪، بينما تكبدت عملات مثل سولانا وأفالانش ودودج كوين خسائر أكبر.

مادة اعلانية

تأتي الاضطرابات التي أججتها الصين خلال فترة ضعف لأسواق العملات المشفرة، التي تقف على حافة الهاوية بسبب انتشار عدوى سقوط بورصة FTX التابعة لسام بانكمان فرايد والشركة التابعة ألاميدا للأبحاث.

وجاء الانخفاض في الأصول المشفرة اليوم الاثنين، وسط تراجع في الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية. وقالت كاترينا إيل، كبيرة الاقتصاديين في Moody’s Analytics، في مقابلة على تلفزيون بلومبرغ، إن سياسة بكين المستمرة "صفر كوفيد" تمثل عقبة أمام استقرار الطلب المحلي.

وقال هايدن هيوز، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول الاجتماعي ألفا إمباكت، إن الأسواق قد تكون قلقة أيضًا من أن الاضطرابات في الصين ستؤدي إلى مزيد من القيود على سلسلة التوريد على مستوى العالم. ويمكن لمثل هذه الأزمات أن تجعل من الصعب التغلب على التضخم، مما يجعل أسعار الفائدة أعلى.

انخفضت عملة بيتكوين بحوالي 21٪ حتى الآن في نوفمبر، وهو أسوأ أداء شهري لها منذ يونيو، وفق "بلومبرغ".

ولا يزال انهيار FTX - التي تفاخرت في السابق بتقييم يبلغ 32 مليار دولار - يهدد قطاعًا أوسع للأصول المشفرة.