موجة قلق في الأسواق العالمية تهز بيتكوين
انخفضت العملة المشفرة بحوالي 21٪ حتى الآن في نوفمبر
تراجعت العملات المشفرة اليوم الاثنين، وسط نوبة من القلق تجتاح المستثمرين في الأسواق العالمية أثارتها الاحتجاجات في الصين ضد قيود كوفيد.
انخفضت أكبر عملة مشفرة في وقت ما من الجلسة بنسبة 3.2٪، وتم تداولها عند حوالي 16170 دولارًا اعتبارًا من الساعة 12:40 مساءً في طوكيو. وانخفضت إيثر بنحو 4٪، بينما تكبدت عملات مثل سولانا وأفالانش ودودج كوين خسائر أكبر.
تأتي الاضطرابات التي أججتها الصين خلال فترة ضعف لأسواق العملات المشفرة، التي تقف على حافة الهاوية بسبب انتشار عدوى سقوط بورصة FTX التابعة لسام بانكمان فرايد والشركة التابعة ألاميدا للأبحاث.
وجاء الانخفاض في الأصول المشفرة اليوم الاثنين، وسط تراجع في الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية. وقالت كاترينا إيل، كبيرة الاقتصاديين في Moody’s Analytics، في مقابلة على تلفزيون بلومبرغ، إن سياسة بكين المستمرة "صفر كوفيد" تمثل عقبة أمام استقرار الطلب المحلي.
وقال هايدن هيوز، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول الاجتماعي ألفا إمباكت، إن الأسواق قد تكون قلقة أيضًا من أن الاضطرابات في الصين ستؤدي إلى مزيد من القيود على سلسلة التوريد على مستوى العالم. ويمكن لمثل هذه الأزمات أن تجعل من الصعب التغلب على التضخم، مما يجعل أسعار الفائدة أعلى.
انخفضت عملة بيتكوين بحوالي 21٪ حتى الآن في نوفمبر، وهو أسوأ أداء شهري لها منذ يونيو، وفق "بلومبرغ".
ولا يزال انهيار FTX - التي تفاخرت في السابق بتقييم يبلغ 32 مليار دولار - يهدد قطاعًا أوسع للأصول المشفرة.
-
توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين خلال نوفمبرمؤشر تابع لـ"بلومبرغ" يتوقع نمواً بنسبة 3.3% فقط العام الحالي اقتصاد
-
رئيس هذه الدولة يقترح زيادة الأجور 20% العام المقبلالمكسيك ستعلن رفع الحد الأدنى للأجور قريبا اقتصاد
-
بعد تعهد بيزوس.. أغنى 7 مليارديرات لم يوقعوا على "تعهد العطاء"المؤسس المشارك لـ"غوغل" يفضل مساعدة رواد الأعمال لتغيير العالم إلى الأفضل قصص اقتصادية