هبوط جماعي لمؤشرات بورصة الكويت

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت منخفضة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر السوق الأول 0.74%، والمؤشر العام 0.77%، والسوق الرئيسي 0.86%، والسوق الرئيسي 50 بنسبة 1.1%.

وقال المحلل المالي عبد الله الزامل لـرويترز، إن هبوط السوق جاء لأسباب نفسية تأثرا بهبوط الأسواق الأميركية وانخفاض أسعار النفط التي تعاني من "عدم الاستقرار" في الفترة الأخيرة.

مادة اعلانية

كما هبطت الأسهم الآسيوية بعد احتجاجات نادرة في الصين على قيود مكافحة كوفيد-19 الصارمة، مما أثر على معنويات المستثمرين.

وأضاف الزامل أن بورصة الكويت تترقب الصفقة التي قد تنجم عن اجتماع مجلس إدارة شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات لمناقشة بيع أصولها.

وأشار إلى أن تلك الصفقة قد تغير مسار السوق إذا جاءت أفضل من المتوقع، موضحا أن بورصة الكويت تترقب أيضا توجهات السوق الأميركية بشكل خاص.

وأعلنت ألافكو أمس الأحد، أن مجلس إدارتها سيجتمع غدا الثلاثاء لمناقشة "بيع مجموعة من أصول الشركة بما فيها أسهم شركات تابعة خارج دولة الكويت". وارتفع سهم ألافكو اليوم 2.2%.

من ناحية أخرى، هبطت الأسهم القيادية ومنها سهم بنك الكويت الوطني 0.8%، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.9%، بينما خسر سهما زين للاتصالات المتنقلة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.2% لكل منهما.

وهبطت أسهم مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 1.6%، وعلي الغانم للسيارات 2.15%، وعقارات الكويت 3.5%، ومجموعة الامتياز الاستثمارية 1.5%.