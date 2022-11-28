سوق السعودية
"صندوق جدوى ريت" السعودي يوزع 37.3 مليون ريال على مالكي الوحدات
عن الربع الثالث
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة "جدوى للاستثمار"، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية، للربع الثالث من 2022، بقيمة 37.3 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186.5 مليون وحدة، وتبلغ قيمة الربح الموزع 0.2 ريال للوحدة بنسبة 1.79%.
مادة اعلانية
وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 7 ديسمبر 2022.
وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
اقرأ أيضاً
-
"الخريف" تحصل على عقد بـ 34.2 مليون ريال في المدينة المنورةمع شركة المياه الوطنية شركات
-
شائعات مرتبطة بإيلون ماسك ترفع عملة "دوج كوين" 27%ديفيد جوكشتاين: ماسك ومعه فيتالك باترين سيعملان على ترقية العملة الرقمية قصص اقتصادية
-
100 شركة في بريطانيا تتبنى نظام العمل 4 أيام أسبوعياًالخطوة يتوقع أن تحظى بانتشار واسع خلال الفترة المقبلة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية