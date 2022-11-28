"صندوق جدوى ريت" السعودي يوزع 37.3 مليون ريال على مالكي الوحدات

أعلنت شركة "جدوى للاستثمار"، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية، للربع الثالث من 2022، بقيمة 37.3 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186.5 مليون وحدة، وتبلغ قيمة الربح الموزع 0.2 ريال للوحدة بنسبة 1.79%.

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وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 7 ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.