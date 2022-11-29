أزمة العملات المشفرة تتعمق.. منصة جديدة تُعلن الإفلاس

تواجه سوق العملات المشفرة موجة هروب جماعية لا تزال مستمرة منذ انهيار بورصة (FTX) قبل أسابيع، وهو ما أدى إلى تعميق أزمة السوق بأكملها واستمرار موجة الهبوط في مختلف أسعار العملات المشفرة المتداولة في العالم.

في أحدث حلقات الأزمة التي يعاني منها القطاع، أعلنت منصة (BlockFi) الإفلاس، وهي منصة للاقتراض بالعملات المشفرة، حيث طلبت الحماية في الولايات المتحدة بموجب الفصل 11 صباح الاثنين، لتصبح أحدث شركة تشفير تخضع للانهيار السريع بعد إفلاس بورصة (FTX)، وهو ما سيُفاقم من المتاعب التي تعاني منها العُملات المشفرة على مستوى العالم.

مادة اعلانية

بدأت (BlockFi) في العام 2017، وكانت واحدة من بين العديد من شركات التشفير التي تتيح الإقراض والاقتراض، حيث يمكن للعملاء استخدام العملات المشفرة كضمان.

وقالت تقارير غربية اطلعت عليها "العربية نت"، إن نفس السلوك الذي تقوم به هذه المنصة أدى إلى نهاية الشركتين المنافستين (Voyager Digital) و(Celsius Network) خلال الصيف الماضي مع انخفاض أسعار العملات المشفرة.

واجهت (BlockFi) مشاكل مالية مماثلة خلال الصيف، لكنها تلقت خطة إنقاذ طارئة في شكل خط ائتمان بقيمة 250 مليون دولار من بورصة (FTX)، لكن هذه الأخيرة انهارت مؤخراً، وهو ما يبدو أنه أدى في النهاية إلى إفلاس (BlockFi).

وقال مارك رينزي من "مجموعة بيركلي للبحوث": "مع انهيار FTX، اتخذ فريق إدارة (BlockFi) ومجلس الإدارة على الفور إجراءات لحماية العملاء والشركة".

ولن تقدم منصة (BlockFi) مزيداً من التفاصيل بشأن الأحداث التي أدت إلى إفلاسها خارج ما هو متاح بالفعل للجمهور.

وكانت (BlockFi) قد جمدت سابقاً عمليات سحب العملاء في 10 نوفمبر الحالي، وبعد أربعة أيام من التوقف أعلنت أنها عينت شركة "بيركلي للبحوث" كمستشار إعادة الهيكلة المالية، مشيرة إلى "التعرض الكبير لشركة FTX وكيانات الشركات المرتبطة بها".

يأتي إفلاس (BlockFi) ليُضاف إلى المعاناة التي يواجهها مستثمرو العملات المشفرة الذين ما زالوا يعانون من انهيار (FTX) في وقت سابق من هذا الشهر.

وتواجه شركة (Genesis Lending)، وهي أكبر شركة إقراض للعملات المشفرة، مشاكل مالية مماثلة بعد أن أوقفت عمليات سحب العملاء مؤقتاً قبل أسبوعين.

وكشفت (BlockFi) في عريضة بموجب الفصل 11، أن أكبر ثلاث مطالبات دائنة لها هي 729 مليون دولار من شركة (Ankura Trust)، وهي شركة إدارة قروض متعثرة، إضافة إلى قرض بقيمة 275 مليون دولار من (West Realm Shires)، وهي الشركة القابضة المالكة لشركة (FTX) في الولايات المتحدة.