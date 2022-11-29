إدراج وبدء تداول أسهم "تعليم القابضة" في سوق دبي اليوم

يشهد سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، إدراج وبدء تداول أسهم مجموعة "تعليم القابضة"، برمز تداول "TAALEEM" ورقم تعريف "AEE01136T220".

وبدأ الاكتتاب في أسهم المجموعة، التي تدير مدارس في دبي، يوم 10 نوفمبر 2022، من خلال طرح 25% من رأس مالها، أي ما يعادل 250 مليون سهم من أسهمها عن طريق زيادة رأس مالها.

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وتوزعت الأسهم المطروحة على ثلاث شرائح، الأولى للأفراد وخصص لها 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 88% للمستثمرين المحترفين، فيما خصص 2% لشريحة الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم عند 3 دراهم للسهم، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، لتبلغ القيمة السوقية لمجموعة تعليم القابضة عند الإدراج حوالي 3 مليارات درهم.

وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 13.7 مليار درهم، ما يشير إلى تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بمقدار 18 مرة.

وكانت "تعليم"، قالت في وقت سابق إنها تخطط لجمع 750 مليون درهم (204.21 مليون دولار) في طرح عام أولي لتوسيع شبكة المدارس المتميزة.

يشار إلى أن مجموعة "تعليم القابضة"، تعد أحد أكبر مقدمي الخدمات التعليمية لمراحل K-12) من الروضة إلى المرحلة الثانوية) في الإمارات، وتمتلك كما في 31 أغسطس 2022 محفظة تتكون من 26 مدرسة.