"اليوان" يرتفع وسط آمال تخفيف قيود كوفيد بالصين.. والدولار يتراجع

تراجع الدولار أمام عدد من العملات الأخرى اليوم الثلاثاء، وفقد بعض المكاسب التي سجلها في ختام الجلسة السابقة وسط المخاوف المتزايدة بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا في الصين.

هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة العملات، 0.4% إلى 106.23 بعد ارتفاعه 0.5% في ختام الجلسة السابقة.

مادة اعلانية

واحتفظت العملة الأميركية بدعم هامشي من تصريحات تشير إلى السياسة المتشددة، جاءت على لسان مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الليلة الماضية، وفقا لـرويترز.

وتترقب السوق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا الأربعاء، بحثا عن أي إشارات جديدة عن المزيد من التشديد النقدي. كما تنتظر بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية لشهر نوفمبر، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إضافية عندما يجتمع يومي 13 و14 ديسمبر.

وارتفع اليوان في الخارج 1.2% إلى 7.1607 للدولار، بعد بيان صادر عن الحكومة الصينية أعلن عن عقد مؤتمر صحافي لخبراء من لجنة الصحة الوطنية ووكالتين أخريين معنيتين بمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء، بشأن فيروس كورونا، والذي من المحتمل أن يشهد الإعلان عن تخفيف القيود.

كما صعد اليوان في الصين 0.66% إلى 7.1594 للدولار.

وسجل الين الياباني ارتفاعا في أحدث التداولات بـ 0.3% ليصل إلى 138.525 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي أيضا 0.8% إلى 0.6708 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.9% إلى 0.6214 دولار.

وعزز الجنيه الإسترليني موقفه أمام الدولار مرتفعا بـ 0.4% إلى 1.2007 دولار.

كما صعد اليورو 0.4% إلى 1.0382 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.0497 دولار في ختام الجلسة السابقة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر غدا الأربعاء، وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـرويترز أن يصل التضخم إلى 10.4% على أساس سنوي.