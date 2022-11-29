تباين مؤشرات "وول ستريت" وسط آمال تخفيف قيود كوفيد في الصين

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، حيث افتتح المؤشر ناسداك تداولاته على ارتفاع، إذ قاد سهم تسلا مكاسب الأسهم المرتبطة بالنمو التي كانت في تراجع، وسط آمال في أن تخفف الاضطرابات في الصين بشكل أسرع القيود المرتبطة بكوفيد-19 التي تفرضها الحكومة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي في وول ستريت بنحو 1.7 نقطة إلى 33847.8 نقطة.

مادة اعلانية

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.3 نقطة، بما يعادل 0.01%، إلى 3964.19 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 10.5 نقطة أو 0.10% إلى 11060.018 نقطة.