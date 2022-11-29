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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

تباين مؤشرات "وول ستريت" وسط آمال تخفيف قيود كوفيد في الصين

سهم "تسلا" يقود مكاسب الأسهم المرتبطة بالنمو

دبي - العربية.نت
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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، حيث افتتح المؤشر ناسداك تداولاته على ارتفاع، إذ قاد سهم تسلا مكاسب الأسهم المرتبطة بالنمو التي كانت في تراجع، وسط آمال في أن تخفف الاضطرابات في الصين بشكل أسرع القيود المرتبطة بكوفيد-19 التي تفرضها الحكومة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي في وول ستريت بنحو 1.7 نقطة إلى 33847.8 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.3 نقطة، بما يعادل 0.01%، إلى 3964.19 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 10.5 نقطة أو 0.10% إلى 11060.018 نقطة.

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