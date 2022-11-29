نيكاي الياباني يهبط لأدنى مستوياته في أسبوع بفعل مخاوف النمو الصيني
أثارت الاحتجاجات في المدن الصينية الكبرى للتنديد بسياسات كوفيد-19 الصارمة مخاوف بشأن النمو الاقتصادي
أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوع اليوم الثلاثاء، إذ أثارت احتجاجات كوفيد-19 في العديد من المدن الصينية مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
وتراجع نيكاي 0.48% ليغلق عند 28027.84 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر، بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57% إلى 1992.97 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد الليلة الماضية، بعد أن أثارت الاحتجاجات في المدن الصينية الكبرى للتنديد بسياسات كوفيد-19 الصارمة مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية: "تراجع السوق اليابانية يرجع كله إلى قضية الصين. الاحتجاجات المستمرة يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي".
وانخفض سهم إيساي لصناعة الأدوية 6.22%، ومثل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي، وذلك بعد وفاة امرأة خلال تجربة لدواء أنتجته الشركة لعلاج ألزهايمر.
كما انخفض سهم هوندا موتور 1.55%، بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إن مصنعها في ووهان لا يزال متوقفا عن العمل بسبب قيود كوفيد.
وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 1.37%، فيما هبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.08%.
في المقابل، ارتفع سهم مشغلي المتاجر الكبرى تاكاشيمايا 3.66% وإيسيتان ميتسوكوشي هولدندجز 3.32%.
كما ارتفعت أسهم شركات التنقيب عن النفط 1.89%، وكانت أكبر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو. وصعدت أسهم قطاع شركات الطيران 0.86%.
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