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وول ستريت (رويترز)
وول ستريت

"وول ستريت" تغلق على انخفاض حاد بفعل تراجع أسهم أبل ومخاوف النمو في الصين

أسهم كوبرتينو أثرت بشكل كبير على المؤشر ستاندرد آند بورز

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، يوم الاثنين، بعد أن أثارت الاحتجاجات في المدن الصينية الكبرى على سياسات "كوفيد-19" الصارمة، مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، بينما تراجعت شركة أسهم أبل 2.58% لمخاوف من تراجع إنتاج آيفون.

وأثرت أسهم كوبرتينو، عملاق التكنولوجيا في كاليفورنيا بشكل كبير على المؤشر ستاندرد آند بورز القياسي، إذ أثارت اضطرابات العمال في أكبر مصنع آيفون في العالم بالصين مخاوف من حدوث ضرر أعمق للإنتاج المقيد بالفعل للهواتف المتطورة.

وأدت الاحتجاجات النادرة في المدن الصينية الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد القيود الصارمة التي تفرضها البلاد على عدم انتشار فيروس كورونا، إلى تفاقم المخاوف بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 61.29 نقطة أو 1.52% ليغلق عند 3964.83 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 173.01 نقطة أو 1.54% عند 11053.35، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 495.95 نقطة أو 1.44% إلى 33851.08 نقطة.

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