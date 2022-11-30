مؤشر أسهم اليابان يتراجع للجلسة الرابعة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

انخفض المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الأربعاء، إذ أضافت بيانات عن ضعف إنتاج المصانع إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما ينتظر المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على أدلة بشأن السياسات النقدية الأميركية.

أنهى المؤشر نيكاي تعاملات، اليوم، منخفضا بنسبة 0.21% إلى 27968.99 نقطة بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37% إلى 1985.57 نقطة.

وانخفض إنتاج المصانع اليابانية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، إذ أدى توقف الطلب العالمي ومشاكل الإمدادات المستمرة إلى الحد من خطط الإنتاج الخاصة بالمصنعين اليابانيين.

وسيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي باول في معهد بروكينجز في وقت لاحق اليوم حول مستقبل الاقتصاد الأميركي وسوق العمل. وسيبحث المستثمرون عن أدلة حول متى سيبطئ المركزي الأميركي وتيرة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

ينتظر المستثمرون أيضا بيانات سوق العمل الأميركية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

وفي اليابان، انخفض سهم شركة صناعة الزجاج البصري هويا 2.09%، وخسر صانع العدسات اللاصقة مينيكون 3.49%. وهبط قطاع المرافق 1.3% وخسر سهم طوكيو إلكتريك باور 3.29%.