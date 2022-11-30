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وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت

الأسهم الأميركية تستقر في انتظار خطاب باول

السوق تبحث عن أي مؤشرات قد توحي بعزم الفيدرالي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الأربعاء على استقرار، وسط ترقب لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، بحثاً عن أي مؤشرات قد توحي بعزم البنك إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 0.45 نقطة أو 0.01% إلى 3957.18.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 11.42 نقطة تعادل 0.10% إلى 10995.20.

وهبط مؤشر ​​داو جونز الصناعي 57.10 نقطة أو 0.17% إلى 33795.43 نقطة، بحسب "رويترز".

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