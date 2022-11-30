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المركزي الأوكراني باع 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية الحرب
سبيكة ذهبية.
سعر الذهب

الذهب يلمع مع ضعف الدولار.. والتركيز على كلمة رئيس الفيدرالي الأميركي

أسعار المعدن الأصفر صعدت إلى 1752.95 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، إذ ركز المستثمرون إلى حد كبير على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، سعيا وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1752.95 دولار للأونصة عند الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1768.2 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتطلع الأنظار إلى خطاب باول في معهد بروكينجز، المقرر اليوم الأربعاء، الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، بحثا عن أي أدلة جديدة حول خطط مجلس الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة العام المقبل.

كما يترقب المستثمرون تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الذي سيصدر الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش.

وقال المحلل في "إي.دي آند إف"، إدوارد مير، إن خطاب باول هو المحور الرئيسي للسوق.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.23 دولار، بينما زاد البلاتين 0.5% إلى 1007.75 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1855.25 دولار.

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