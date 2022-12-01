وول ستريت
صعود المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بفضل قوة بيانات إنفاق المستهلكين
وسط آمال في تخفيف محتمل لسياسة رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي
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استهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تعاملات "وول ستريت" اليوم الخميس، على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا بسيطا في التضخم وإنفاقا قويا للمستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، مما عزز الآمال في تخفيف محتمل لسياسة رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 56.2 نقطة أو 0.16% في مستهل التعاملات إلى 34533.59 نقطة.
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وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 سبع نقاط أو 0.17% إلى 4087.14 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 7.2 نقطة أو 0.06% إلى 11475.172 نقطة في بداية التعاملات.
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