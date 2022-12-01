اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

صعود المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بفضل قوة بيانات إنفاق المستهلكين

وسط آمال في تخفيف محتمل لسياسة رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تعاملات "وول ستريت" اليوم الخميس، على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا بسيطا في التضخم وإنفاقا قويا للمستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، مما عزز الآمال في تخفيف محتمل لسياسة رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 56.2 نقطة أو 0.16% في مستهل التعاملات إلى 34533.59 نقطة.

مديرة صندوق النقد: تزايد احتمال انخفاض النمو العالمي دون 2% العام المقبل اقتصاد اقتصاد مديرة صندوق النقد: تزايد احتمال انخفاض النمو العالمي دون 2% العام المقبل

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 سبع نقاط أو 0.17% إلى 4087.14 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 7.2 نقطة أو 0.06% إلى 11475.172 نقطة في بداية التعاملات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبز "الباغيت الفرنسي" يصل إلى العالمية بقرار من "اليونسكو" خبز "الباغيت الفرنسي" يصل إلى العالمية بقرار من "اليونسكو"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط