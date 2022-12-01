صعود المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بفضل قوة بيانات إنفاق المستهلكين

استهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تعاملات "وول ستريت" اليوم الخميس، على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا بسيطا في التضخم وإنفاقا قويا للمستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، مما عزز الآمال في تخفيف محتمل لسياسة رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 56.2 نقطة أو 0.16% في مستهل التعاملات إلى 34533.59 نقطة.

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وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 سبع نقاط أو 0.17% إلى 4087.14 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 7.2 نقطة أو 0.06% إلى 11475.172 نقطة في بداية التعاملات.