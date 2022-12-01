مبيعات الأجانب ببورصة مصر تقفز لـ 22 مليار جنيه في 2022

كشفت بيانات رسمية حديثة أن إجمالي مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، سجل نحو 22 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات شهر نوفمبر الماضي.

في المقابل، ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهراً الماضية.

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واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 75.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات نوفمبر الماضي. فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 15.1%، والعرب على 9.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وخلال تداولات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، سجل المتعاملون الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.7 مليار جنيه، وسجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 15.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وشكلت تعاملات المستثمرين المصريين نحو 76.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو 15.3%، وسجل المستثمرون العرب نحو 8.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 16.6% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 14.72%. وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنسبة 14.20%.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نحو 105.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي. وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 491.5 مليار جنيه إلى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 16%. كما قفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 138.8 مليار جنيه إلى 161.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16.2%.

على صعيد توزيعات الأرباح، كانت الشركات المدرجة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها نحو 30.197 مليار جنيه، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي.