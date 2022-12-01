"نيكاي" الياباني يوقف نزيف خسائر استمر 4 جلسات بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

أوقف مؤشر نيكاي الياباني، اليوم الخميس، سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات، بعد قفزة في وول ستريت خلال الليل مدفوعة بلهجة أخف حدة مما توقعته السوق من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

صعد مؤشر نيكاي بنسبة 0.92% ليغلق عند 28,226.08 نقطة، رغم أنه خسر جزءا من المكاسب التي حققها في الساعات الأولى من التعاملات، حيث أغلق 62% من الأسهم المتداولة في القسم الرئيسي من بورصة طوكيو على انخفاض.

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وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% إلى 1,986.46 نقطة.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد أمس الأربعاء، بعد أن قال باول إن البنك المركزي قد يخفف وتيرة رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في ديسمبر.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما، المحلل الاستراتيجي في بكتيت أسيت مانجمينت في اليابان: "لا يزال المتعاملون في السوق يتوخون الحذر في انتظار صدور بيانات التوظيف الأميركية قريبا".

وأضاف: "يمكن للسوق أن ترتفع أو تنخفض ​​بمجرد أن يستوعب المستثمرون إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر"، في إشارة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن السياسة النقدية.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غداً الجمعة.

وأغلقت الأسهم المرتبطة بالرقائق ذات الوزن الثقيل على ارتفاع، متأثرة بالقفزة الليلية في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.