وول ستريت
وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بعد تصريحات باول بشأن الفائدة
ستاندرد آند بورز يصعد أكثر من 3%.. وناسداك يقفز 4.4%
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أغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الأربعاء، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، إن البنك قد يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ربما في ديسمبر.
كما حذر باول من أن مكافحة التضخم لم تنته بعد وأن الأسئلة الرئيسية لا تزال بدون إجابة، من بينها المستوى الذي سيتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة إليه في نهاية المطاف ومدة استمرار ذلك.
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وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 121.18 نقطة أو 3.06% ليغلق عند 4078.81 نقطة، بحسب "رويترز".
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 484.62 نقطة أو 4.41% إلى 11468.40 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 716.21 نقطة أو 2.12% إلى 34568.74 نقطة.
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