مؤشرات وول ستريت تغلق على تباين.. أسهم "سيلز فورس" ضغطت على داو جونز
ناسداك ارتفع 0.13% إلى 11483.21 نقطة
أنهت مؤشرات الأسهم في وول ستريت تعاملات يوم الخميس على تباين، إذ أثرت عمليات البيع الواسعة لأسهم "سيلز فورس" للبرمجيات على مؤشر داو جونز، مع استيعاب المستثمرين للبيانات الأميركية، التي أشارت إلى أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة بدأ يؤتي ثماره.
وهوت أسهم "سيلز فورس"، بعد أن قالت إن رئيسها التنفيذي بريت تيلور، سيترك المنصب في يناير.
ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.31 نقطة أو 0.06% ليغلق عند 4077.80 نقطة، بينما ارتفع ناسداك المجمع 15.22 نقطة أو 0.13% إلى 11483.21 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
وتراجع داو جونز الصناعي 193.24 نقطة أو 0.56% إلى 34397.42 نقطة.
من جهة أخرى، زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة خلال أكتوبر، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية في بداية الربع الرابع من العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، قفز بنسبة 0.8% بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.6% في سبتمبر.
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