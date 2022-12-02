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أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يغلق عند أدنى مستوى في 3 أسابيع بضغط من تراجع أسهم التكنولوجيا

المكاسب الحادة للين تسببت في خسائر لشركات تصنيع السيارات

طوكيو - رويترز 
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أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، بضغط من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، فيما تسببت المكاسب الحادة للين في خسائر لشركات تصنيع السيارات.

وتوخى المستثمرون الحذر قبل نشر بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن توفر مؤشرات حول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر نيكاي 1.59 إلى 27777.90 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 10 نوفمبر، مسجلا خسارة أسبوعية 1.59%.

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وهبط المؤشر توبكس 1.64% إلى 1953.98 نقطة، بعدما نزل إلى 2.06%، وهو المستوى الذي قد يدفع بنك اليابان للتدخل في السوق، ومُني المؤشر بخسارة أسبوعية 1.64%.

وقاد فوز اليابان المفاجئ على إسبانيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية إلى ارتفاع أسهم سايبر إيجنت وسلسلة حانات (هاب).

وصعد سهم شركة سايبر إيجنت للتواصل الاجتماعي والإعلانات عبر الإنترنت التي تبث جميع مباريات كأس العالم في قطر عبر تطبيقها أميبا 3.95%، فيما قفز سهم هاب 7.03%.

ويترقب المستثمرون حول العالم بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية المقرر نشرها، في وقت لاحق اليوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات على تجاوز ذروة الضغوط التضخمية بما يدعم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول هذا الأسبوع بأن الوقت قد حان لخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وكان سهم ميتسوبيشي موتورز الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي ،إذ هبط 5.91%، فيما انخفض سهم نيسان 2.98% وتويوتا 1.38%.

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