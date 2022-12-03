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وول ستريت تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.. وناسداك يرتفع 2.1%

مؤشر ناسداك المجمع أغلق تعاملات الأسبوع عند 11461.69 نقطة

دبي - العربية.نت
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض طفيف في تعاملات جلسة الجمعة، إذ غذى تقرير الوظائف لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيحافظ على مساره لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل، ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية 263 ألفا، متجاوزة توقعات بارتفاعها 200 ألف، وتسارع نمو الأجور حتى مع تزايد مخاوف الركود.

وظل معدل البطالة في الولايات المتحدة دون تغيير كما هو متوقع عند 3.7%، وفق رويترز.

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وكان المستثمرون يبحثون عن علامات على ضعف سوق العمل، خاصة الأجور، كدليل على تراجع التضخم بوتيرة أسرع، الأمر الذي سيمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إبطاء دورة رفع أسعار الفائدة الحالية وإيقافها في نهاية المطاف.

وارتفعت الأسهم في وقت سابق من الأسبوع بعد تصريحات رئيس المركزي الأميركي جيروم باول بشأن تقليص رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من ديسمبر/ كانون الأول.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.17 نقطة أو 0.13% ليغلق عند 4071.40 نقطة، فيما ارتفع 1.1% خلال الأسبوع.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع 20.76 نقطة أو 0.18% إلى 11461.69 نقطة، في حين صعد 2.1% على مدار الأسبوع.

وكان المؤشر داو جونز الصناعي أحسن حظا من سابقيه، إذ ارتفع 26.73 نقطة أو 0.08% إلى 34421.74 نقطة، إلا أن مكاسب الأسبوع جاءت أقل عند 0.2% فقط، وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

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