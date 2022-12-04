اكتتاب "السيف غاليري".. تحديد سعر الطرح النهائي عند 115 ريالاً للسهم

أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"، اليوم الأحد، عن اكتمال عملية بناء سجلّ الأوامر لشريحة المؤسسات وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 115 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مع تسجيل نسبة تغطية بلغت 1550%.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن الفئات المشاركة اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 10.5 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 100% من إجمالي أسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

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وأوضحت أنه مع استكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، سيتم في المرحلة الثانية تخصيص 1.05 مليون سهم عادي كحد أقصى تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد.

وأشارت إلى أن فترة استلام طلبات الاكتتاب الخاصة بالمستثمرين الأفراد ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022م ولغاية يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022م.

كانت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"، أعلنت عن النطاق السعري للأسهم في طرحها العام الأولي في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، بين 100 ريال و115 ريالا للسهم.

وحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في 28 سبتمبر 2022 على الطرح العام الأولي، والتي تشمل طرح 10.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال، عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في نهاية مدة بناء سجل الأوامر.