اكتتاب "لوبريف".. تحديد النطاق السعري بين 91 – 99 ريالاً للسهم

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة سيتي غروب العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقون الدوليون ومتعهدو التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، فإنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 91 و99 ريالا للسهم الواحد.

مادة اعلانية

وتبدأ اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022، عملية بناء سجل الأوامر (اكتتاب المؤسسات) في طرح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- "لوبريف"، نحو 50.04 مليون سهم تمثل 29.65% من رأسمالها في سوق "تداول" الرئيسية السعودية، لمدة 6 أيام حتى الجمعة 9 ديسمبر 2022.

تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وستعلن الشركة عن السعر النهائي لأسهم الطرح يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، وذلك بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وبعد تحديد السعر النهائي، سيبدأ اكتتاب الأفراد، وستكون فترة الطرح للأفراد لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 إلى الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 18 ديسمبر 2022م.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 50.045 مليون سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى نحو 37.53 مليون سهم طرح، كحد أدنى، بما يمثل 75% من إجمالي أسهم الطرح.

وسيتم تخصيص 12.51 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد أي بما يعادل 25% من إجمالي أسهم الطرح.

وحددت النشرة آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناء على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، وبالنسبة للأفراد يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022.

وأفادت النشرة أن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة بناء على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022.

وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر المقبل، وسيتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، بحسب النشرة.

ويتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

ويبلغ إجمالي رأسمال الشركة 1.68 مليار ريال موزع على 168.7 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

وبحسب النشرة، فإن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 8.4 مليون سهم.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمكتتبين الأفراد 10 أسهم، بينما يبلغ الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمكتتبين الأفراد 250 ألف سهم.

كانت "لوبريف" قد أعلنت عن نيتها طرح 29.6% من رأسمال الشركة عبر عملية طرح عام أولي، وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

و"لوبريف" هي شركة متخصصة تركز على عمليات إنتاج زيوت الأساس، مع أصول عالمية النطاق ومكانة فريدة في الشرق الأوسط.