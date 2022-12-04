تحديد النطاق السعري لطرح "لين الخير" في "نمو" بين 65 – 69 ريالا للسهم

أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة لين الخير للتجارة "لين الخير"، نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت "يقين كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 65 - 69 ريال للسهم الواحد.

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وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في تاريخ 04 ديسمبر 2022م وتنتهي في تاريخ 08 ديسمبر 2022م.

تتمثل عملية الطرح بطرح عدد 958,750 سهماً عادياً تمثل نسبة 23.50% من رأس المال المصدر.

وسيتم تخصيص عدد 958,750 سهما عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 203,979 سهما.