"تداول" السعودية تُطلق إطار عمل صانع السوق للأسهم والمشتقات المالية

أعلنت تداول السعودية، عن إطلاق إطار عمل صانع السوق لأسواق الأسهم والمشتقات المالية، وذلك لضمان توفر السيولة وزيادة كفاءة تحديد الأسعار تماشياً مع دعم نمو السوق المالية السعودية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقالت "تداول" في بيان اليوم الأحد، إنه يتعين على الجهات المهتمة بالانضمام إلى صناعة السوق أن تكون عضو سوق أو عضو سوق مشتقات في تداول السعودية أو عميل لأحد أعضائها.

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وأوضحت أن صناع السوق سوف يلتزم بضمان توفر السيولة لإحدى الأوراق المالية المدرجة عبر تقديم أوامر بيع وشراء بصورة مستمرة خلال جلسة السوق المفتوح.

وأضافت تداول السعودية أنها ستراقب مدى وفاء صانع السوق بالالتزامات المفروضة عليه إلى جانب تقديم حوافز لصانع السوق بعد استيفاء الالتزامات المحددة من قبل تداول السعودية.

وصناع السوق هم أعضاء السوق المالية المشاركين في التأكد من توفر السيولة في الورقة المالية المدرجة من خلال تقديم طلبات أوامر بيع وشراء للورقة المالية بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح. يتوجب على صناع السوق تمرير أوامر بيع وشراء بحسب الالتزامات التي تنشرها تداول السعودية

وتتضمن التزامات صانع السوق على الالتزام بالحد الأعلى للفارق السعري، الحد الأدنى لحجم الأوامر، الحد الأدنى لبقاء الأوامر والحد الأدنى للقيمة المتداولة حيثما ينطبق. في حالة الوفاء بالالتزامات في نهاية كل يوم تداول يكون صانع السوق مؤهلا للحصول على الحوافز (تخفيض عمولة التداول).

إجراءات صناعة السوق

لائحة صناعة السوق