اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أميانتيت مناسبة
أميانتيت
سوق السعودية

"أميانتيت" تعلن تطورات ملف زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق الأولوية

عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 346.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "أميانتيت العربية" السعودية عن تطورات ملف زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 346.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هيئة السوق المالية وافقت على طلب الشركة لزيادة رأس المال من 99 مليون ريال إلى 445.5 مليون ريال أي بزيادة قدرها 346.5 مليون ريال، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 9.9 مليون سهم إلى 44.55 مليون سهم أي بزيادة قدرها 34.65 مليون سهم بمعدل (3.5) سهم لكل (1) سهم، مع العلم أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وزير: ألمانيا توقع عقوداً لحماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل اقتصاد ألمانيا وزير: ألمانيا توقع عقوداً لحماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل

وأشارت إلى أنها سوف تقوم باستكمال الإجراءات اللازمة ذات الصلة بما في ذلك نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "أميانتيت العربية" السعودية لزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 346.5 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان يوم الخميس الماضي، إن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قانون أميركي قد يؤدي لحرب تجارية مع أوروبا قانون أميركي قد يؤدي لحرب تجارية مع أوروبا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط