"أميانتيت" تعلن تطورات ملف زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق الأولوية

أعلنت شركة "أميانتيت العربية" السعودية عن تطورات ملف زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 346.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هيئة السوق المالية وافقت على طلب الشركة لزيادة رأس المال من 99 مليون ريال إلى 445.5 مليون ريال أي بزيادة قدرها 346.5 مليون ريال، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 9.9 مليون سهم إلى 44.55 مليون سهم أي بزيادة قدرها 34.65 مليون سهم بمعدل (3.5) سهم لكل (1) سهم، مع العلم أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

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وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأشارت إلى أنها سوف تقوم باستكمال الإجراءات اللازمة ذات الصلة بما في ذلك نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "أميانتيت العربية" السعودية لزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 346.5 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان يوم الخميس الماضي، إن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.