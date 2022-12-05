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شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار
السيف غاليري
سوق السعودية

انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "السيف غاليري" 1.05 مليون سهم.. اليوم

يبلغ السعر النهائي لأسهم الطرح عند 115 ريالاً سعودياً للسهم

دبي - العربية.نت
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تبدأ اليوم الاثنين فترة استلام طلبات الاكتتاب الخاصة بالمستثمرين الأفراد في طرح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"، وتستمر حتى غد الثلاثاء.

وتخصص الشركة للمستثمرين الأفراد نحو 1.05 مليون سهم عادي كحد أقصى تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

كانت "السيف غاليري" قد أعلنت عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 115 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مع تسجيل نسبة تغطية بلغت 1550%.

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واكتتبت الفئات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 10.5 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 100% من إجمالي أسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

كانت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"، أعلنت عن النطاق السعري للأسهم في طرحها العام الأولي في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، بين 100 ريال و115 ريالا للسهم.

وحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في 28 سبتمبر 2022 على الطرح العام الأولي، والتي تشمل طرح 10.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال، عن طريق بيع أسهم مملوكة من قبل المساهمين الحاليين. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في نهاية مدة بناء سجل الأوامر.

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