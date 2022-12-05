تراجع الأسهم الأوروبية قبل بيانات عن النشاط الاقتصادي
بضغط من هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم الصناعية
هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في تعاملات شابها الحذر قبل نشر بيانات عن النشاط التجاري وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
وسجلت الأسهم مكاسب لسابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة مدعومة بتخفيف الصين قيود كوفيد-19 في أعقاب احتجاجات على سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في البلاد وتراجع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% في الساعة 8:06 صباحا بتوقيت غرينتش، مع تسجيل أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم الصناعية أكبر هبوط على المؤشر، وفق رويترز.
ومن المتوقع أن يتم نشر الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، ومن المرجح أن تظهر استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في نوفمبر/تشرين الثاني.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم مجموعة فودافون البريطانية لتشغيل الهواتف المحمولة 1.6% في التعاملات المبكرة.
وكانت الشركة قد قالت إن الرئيس التنفيذي نيك ريد سيتنحى في نهاية هذا العام وسيحل محله على أساس مؤقت المديرة المالية مارجريتا ديلا فالي.
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