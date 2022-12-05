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سوق السعودية

تغطية طرح "لوبريف" بالكامل في غضون ساعات من انطلاق الاكتتاب

حددت النطاق السعري لطرح 30% من رأسمالها ما بين 91 و99 ريالاً للسهم

دبي - العربية.نت
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تمت تغطية طرح شركة "لوبريف" في غضون ساعات من بدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

وكانت الشركة قد حددت النطاق السعري لطرح نحو 30% من رأسمالها في السوق الرئيسية ما بين 91 و99 ريالا للسهم بهدف جمع 4.95 مليار ريال في الحد الأقصى، ما يقيم "لوبريف" عند 16.7 مليار ريال.

وستعلن الشركة عن السعر النهائي لأسهم الطرح يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، وذلك بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

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وبعد تحديد السعر النهائي، سيبدأ اكتتاب الأفراد، وستكون فترة الطرح للأفراد لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 إلى الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 18 ديسمبر 2022.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 50.045 مليون سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

يشار إلى أن "لوبريف"، تأسست عام 1976 وهي مملوكة حاليا بنسبة 70% من شركة أرامكو السعودية و30% من "جدوى للاستثمار" التي تطرح كامل حصتها للاكتتاب.

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