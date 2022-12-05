سوق الأسهم السعودية تتراجع 2.84%.. والمؤشر يسجل أدنى إغلاق في عام ونصف

واصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر "تاسي" بنسبة 2.84% دون حاجز 10500 نقطة، وسط تجاهل للمكاسب القوية التي تحققها أسعار النفط، ليسجل المؤشر أدنى إغلاق منذ عام ونصف.

وقفزت أسعار النفط 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أبقت دول أوبك+ على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتبارا من اليوم. في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود، خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة "كوفيد-19" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2% إلى 41.87 دولار للبرميل عند الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.64 دولار أو 2% إلى 62.81 دولار للبرميل.

وخسر مؤشر "تاسي" بالختام نحو 304.8 نقطة عند مستوى 10419 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.14 مليار ريال.

وقال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات وسيم جمعة، إن السوق السعودية مفضلة للاستثمار في عام 2023، إلا أن السوق حاليا تتأثر بالتذبذب الحاصل في أسعار النفط.

وأضاف جمعة، في مقابلة مع "العربية"، أن أسعار النفط انخفضت في الفترة الأخيرة ولكنها ارتفعت بتداولات اليوم.

وكشف أن سوق الأسهم يخاف من التذبذب، ويحتاج إلى وضوح في الرؤية.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 116.6 مليون سهم، وسجلت أسهم 190 شركة انخفاضاً في قيمتها، بينما ارتفعت أسهم 21 شركة من إجمالي 219 شركة.

وهبط سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" بنسبة 2.12%، ومصرف الراجحي 3.75%، وبنك الرياض 5.59%، والبنك الأهلي السعودي 2.99%.

وكانت أسهم شركات: عذيب للإتصالات، والمجموعة السعودية، وذيب، والوطنية للتعليم، والتأمين العربية الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحيت بين 2.88% و1.5%، أما أسهم شركات: عناية، والمصافي، وتكافل الراجحي، والرياض، وسليمان الحبيب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 9.93% و 5.45%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، ومرافق، واس تي سي، وبترو رابغ، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، ومرافق، والأهلي، واس تي سي، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.