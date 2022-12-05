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السوق الموازية نمو
السوق الموازية "نمو "
سوق السعودية

إقرار طرح مليون سهم من "عمران نجد للصناعة" في سوق "نمو"

تُمثل 20% من أسهمها

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة "عمران نجد للصناعة" تسجيل أسهمها وطرح مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتابعت :"تعتبر الموافقة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة".

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