الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من أسهم قطاعي البنوك والطاقة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بضغط من أسهم قطاعي البنوك والطاقة، إذ أثارت بيانات قوية لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1% مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

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وسجل المؤشر سبع أسابيع متتالية من المكاسب وسط آمال في أن تتيح بوادر على تراجع التضخم للمركزي الأميركي إبطاء وتيرته السريعة لرفع الفائدة، وفق رويترز.

إلا أن تقريرا أظهر أمس الاثنين انتعاشا غير متوقع في نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب بيانات الوظائف القوية الأسبوع الماضي، مما قدم دليلا جديدا على المتانة الاقتصادية ونال من المعنويات.

وتراجع مؤشر الطاقة 0.7% فيما تراجع مؤشر البنوك 0.6%. إلا أن ارتفاع أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية، مثل نستله ويونيليفر، حدّ من الخسائر.