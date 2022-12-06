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مصرف الراجحي 2022
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بنوك السعودية

بدء تداول صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى.. اليوم

قيمة الطرح بلغت 10 مليارات ريال بعدد 10 ملايين صك

دبي - العربية.نت
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يبدأ اليوم الثلاثاء، إدراج وبدء تداول صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى، برمز تداول 1113 وبالرمز الدولي SA15L00GHCJ9.

كانت شركة "الراجحي المالية"، قد أعلنت بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب في الطرح العام لصكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى عن اكتمال عملية الطرح وتسوية الصكوك بنجاح.

وقالت الشركة في بيان سابق على "تداول السعودية"، إنه تم تخصيص 100% من الطلبات للمكتتبين الأفراد، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 125 ألف مُشارك.

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وأضافت أن قيمة الطرح بلغت 10 مليارات ريال، بعدد 10 ملايين صك، بقيمة اسمية 1000 ريال للصك الواحد.

وأشارت إلى أن عائد الصك بلغ 5.50% ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي، وبدأ احتسابه من تاريخ التسوية في 16 نوفمبر 2022.

وتابعت: "الصك بدون تاريخ استحقاق أو أجل محدد للصكوك".

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