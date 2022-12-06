شركات الرقائق والتصدير تصعد بالأسهم اليابانية

اختتمت الأسهم اليابانية تداولات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف، بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق إلى جانب أسهم شركات التصدير التي صعدت على خلفية تراجع الين مقابل الدولار.

وزاد المؤشر نيكاي 0.24% ليغلق عند 27885.87، فيما ارتفع المؤشر توبكس 0.12% ليغلق عند 1950.22.

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وارتفع الدولار مقابل الين الليلة الماضية بعدما أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تعافى بشكل غير متوقع في نوفمبر، مما عزز التوقعات بشأن إمكانية قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، برفع أسعار الفائدة بأكثر مما أشارت إليه التقديرات خلال الفترة الماضية.

وصعد سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.04% و0.95% على التوالي، فيما زاد سهم فانوك لتصنيع الروبوتات 1.1%.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجاري يونيكلو 2.04%، ما ساهم في أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

وهبط سهم سايبر إيجنت التي تبث جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم عبر تطبيقها أبيما 4.14%، وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي بعد خسارة اليابان أمام كرواتيا في البطولة الكروية.