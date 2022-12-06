وول ستريت تتراجع بعد عمليات بيع وسط مخاوف بشأن سياسة رفع الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الثلاثاء بعد عمليات بيع في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، في حين تحول التركيز إلى انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا والتي قد تقرر السيطرة على مجلس الشيوخ.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 10.23 نقطة أو 0.03% عند الفتح إلى 33936.87 نقطة.

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وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.21 نقطة أو 0.06% إلى 3996.63 نقطة، وفق رويترز.

كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 11.52 نقطة أو 0.10% إلى 11228.42 نقطة.