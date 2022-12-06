"المركزي" الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقد

رفع البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمن في محاولة لكبح التضخم المتصاعد، وهو ما زاد الضغط على من لديه رهن عقاري.

وزاد البنك فائدة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.1%، مما يعكس الجهود العالمية لترويض أسعار الغذاء والطاقة وتشجيع الادخار.

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وتوقع محافظ "المركزي" الأسترالي، فيليب لوي، أن يبلغ التضخم ذروته قريبًا عند ثمانية في المئة، وهو مستوى لم يشهده منذ أوائل التسعينيات.

وتواجه أستراليا أزمة ديون العام المقبل عندما ينتقل أكثر من 2.5 مليار دولار أسترالي من الرهونات العقارية من فائدة ثابتة مؤقتة إلى فائدة متغيرة.