الفائدة
"المركزي" الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقد
زاد فائدة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.1%
وضع القراءة
100% حجم الخط
رفع البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمن في محاولة لكبح التضخم المتصاعد، وهو ما زاد الضغط على من لديه رهن عقاري.
وزاد البنك فائدة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.1%، مما يعكس الجهود العالمية لترويض أسعار الغذاء والطاقة وتشجيع الادخار.
مادة اعلانية
وتوقع محافظ "المركزي" الأسترالي، فيليب لوي، أن يبلغ التضخم ذروته قريبًا عند ثمانية في المئة، وهو مستوى لم يشهده منذ أوائل التسعينيات.
وتواجه أستراليا أزمة ديون العام المقبل عندما ينتقل أكثر من 2.5 مليار دولار أسترالي من الرهونات العقارية من فائدة ثابتة مؤقتة إلى فائدة متغيرة.
اقرأ أيضاً
-
الأسواق الأميركية تتراجع بضغط من انخفاض أسهم التكنولوجيا والطاقةهبوط أسهم تسلا على خلفية تقارير عن خفض الإنتاج في الصين أسواق المال
-
تعافي صادرات فنزويلا من النفط في نوفمبر.. صدّرت 619.3 ألف برميل يومياًمع استئناف الشحنات إلى أوروبا وإعادة تشغيل وحدات لمعالجة الخام طاقة
-
"نادك" تعتمد خطة استراتيجية حتى عام 2027لتعزيز موقفها في أنشطتها الرئيسية على المستويين المحلي والإقليمي شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية