الأسهم الأوروبية تنخفض لليوم الرابع وسط مخاوف الركود

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متأثرة بقلق المستثمرين، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود، رغم أن الدفعة القوية لقطاع الرعاية الصحية حدت من الخسائر.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي بعد أن بدأ يستعيد عافيته من هبوط أكتوبر، بحسب "رويترز".

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وتراجع مؤشر شركات التعدين 1.4%، ليقود هبوط مؤشر ستوكس 600، فيما تراجع مؤشر الطاقة بنحو 1%.

في المقابل، ارتفع مؤشر الرعاية الصحية 1.4%. وقفز سهما سانوفي وجلاكسو سميث كلاين 13.8% و8.1% على الترتيب.