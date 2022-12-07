الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تنخفض لليوم الرابع وسط مخاوف الركود
الدفعة القوية لقطاع الرعاية الصحية حدت من الخسائر
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متأثرة بقلق المستثمرين، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود، رغم أن الدفعة القوية لقطاع الرعاية الصحية حدت من الخسائر.
هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي بعد أن بدأ يستعيد عافيته من هبوط أكتوبر، بحسب "رويترز".
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وتراجع مؤشر شركات التعدين 1.4%، ليقود هبوط مؤشر ستوكس 600، فيما تراجع مؤشر الطاقة بنحو 1%.
في المقابل، ارتفع مؤشر الرعاية الصحية 1.4%. وقفز سهما سانوفي وجلاكسو سميث كلاين 13.8% و8.1% على الترتيب.
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