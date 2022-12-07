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بينهم مصر والمغرب.. 7 بورصات أفريقية تطلق مشروعا للتكامل

بهدف تسهيل تجارة الأسهم والسندات عبر الحدود

دبي - العربية.نت
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أطلقت سبع بورصات أفريقية مشروع تكامل في ساحل العاج اليوم الأربعاء، بهدف تسهيل تجارة الأسهم والسندات عبر الحدود في القارة.

تضم المبادرة، التي يطلق عليها مشروع ربط البورصات الأفريقية، بورصات نيجيريا وموريشيوس والمغرب وجنوب أفريقيا وكينيا ومصر وبورصة غرب أفريقيا. وستنضم إليها في مرحلة لاحقة بورصتا غانا وبوتسوانا.

وتبقى بورصات الأوراق المالية أسواقا منفصلة بدون إدراج متقاطع للأسهم بينها، لكن أصبح بإمكان المستثمرين الآن في مختلف البلدان شراء الأسهم في البورصات الأخرى من خلال منصة مشتركة تم إطلاقها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق رويترز.

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وقال إدوه كوسي أمينونفي، المدير العام للبورصة الإقليمية لغرب أفريقيا، متحدثا إلى جانب مديري البورصات الأخرى "ستسمح هذه المنصة بتطوير أسواق رأس المال في أفريقيا".

وقال مسؤولون إن المشروع يمثل 2000 شركة مدرجة برأس مال سوقي تبلغ قيمته نحو 1.5 تريليون دولار، ويقوده اتحاد البورصات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي.

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