أسعار الذهب تتراجع مع تعافي الدولار.. والأنظار نحو اجتماع الفيدرالي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تعافي الدولار قليلا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.5 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه أكثر من 1% أمس الأربعاء، مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية.

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ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1795.10 دولار، بحسب "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير خلال عام 2022، والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر.

كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر المقرر صدوره في 13 ديسمبر.

وقال إيليا سبيفاك من تيستي تريد: "إذا جاءت نتيجة (اجتماع مجلس الاحتياطي) الاتحادي متماشية مع التوقعات، فإن السوق ستشعر بالارتياح لأنها ليست أسوأ من المتوقع".

وأضاف: "قد يتراجع الدولار وهذا سيعزز الذهب قليلا".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 22.6 دولار، وخسر البلاتين 0.2% إلى 1000.67 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1844.20 دولار.