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أمريكانا (رويترز) مناسبة
فرع تابع لشركة "أمريكانا"
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول "أمريكانا" في سوق السعودية.. الاثنين المُقبل

برمز تداول 6015

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 12 ديسمبر 2022، كإدراج مزدوج ومتزامن في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة برمز تداول 6015 وبالرمز الدولي AEE01135A222.

وقالت "تداول"، إنه لن يتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي على أسهم الشركة للثلاثة أيام الأولى للإدراج مع تطبيق الحد الثابت للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي ليكون 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، وذلك وفقاً لإجراءات التداول والعضوية.

وكانت الشركة قد تلقت طلبات بقيمة 105 مليارات دولار من طرحها العام المزدوج في الإمارات والسعودية، وهو ما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 1.8 مليار دولار بنحو 58 مرة.

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وأدى الطلب القوي إلى تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 2.68 ريال للسهم في السعودية، ما يعادل 2.62 درهم للسهم في الإمارات.

وبموجب هذا التسعير، تم تقييم الشركة بنحو 6 مليارات دولار.

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