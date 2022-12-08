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بورصة فرانكفورت (رويترز)
بورصة فرانكفورت (رويترز)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من الاتصالات والمرافق

وسط تزايد المخاوف من ركود وشيك

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بضغط من هبوط أسهم شركات المرافق والاتصالات وسط تزايد المخاوف من ركود وشيك.

انخفض مؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1%، بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش. ونزل المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء وسط تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، قبل مجموعة من القرارات المرتقبة الأسبوع المقبل من بنوك مركزية رئيسية بشأن أسعار الفائدة.

وشهدت التداولات المبكرة هبوط المؤشرين الفرعيين للاتصالات والمرافق بنحو 0.6% و0.5% على التوالي، بحسب "رويترز".

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وارتفعت أسهم العقارات 0.7% والطاقة 0.3%، بدعم من تعافي أسعار النفط بعد هبوطها في الجلسة السابقة لأدنى مستوياتها منذ بداية العام، وسط تفاؤل إزاء تخفيف الصين قيود مكافحة كوفيد-19.

وأعلنت رايان إير أمس الأربعاء، أن رئيسها التنفيذي مايكل أوليري وافق على تمديد عقده حتى 2028. وارتفعت أسهم أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا 1.6%.

وهبط سهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات 1.3%. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس، أنه أصبح من المؤكد أن المحادثات بين رينو ونيسان موتور بشأن إعادة هيكلة التحالف ستمتد للعام المقبل.

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