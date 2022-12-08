تغطية اكتتاب حقوق أولوية "التأمين العربية" بنسبة 64.65%

أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه تم الاكتتاب بعدد 17.13 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 26.5 مليون سهم، بنسبة تغطية 64.65%.

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وأوضحت أن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت 171.3 مليون ريال.

وأضافت أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وتابعت:"سيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط ألا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض".

وقالت إنه في حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، فسيتم تخصيص ما تبقى من هذه الأسهم لمتعهد التغطية "شركة الراجحي المالية" الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وأضافت أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 9.36 مليون سهم تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأثنين 12 ديسمبر وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.