نيكاي الياباني يتراجع قرب أدنى مستوى في شهر متأثرا بمخاوف اقتصادية

أنهى المؤشر نيكاي الياباني تعاملات، اليوم الخميس، قرب أدنى مستوى في شهر متأثرا بإغلاق ضعيف لوول ستريت وسط مخاوف اقتصادية فضلا عن نتائج أعمال شركات.

وانخفض نيكاي 0.4% ليغلق عند 27574.43 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني.

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وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35% إلى 1941.50 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض مساء بعد جلسة متقلبة في وول ستريت إذ حاول المستثمرون تلمس اتجاه واضح، بينما يقيمون كيفية تأثير تشديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي على الشركات.

وفي بورصة طوكيو تراجع سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 0.94%، وانخفض سهم سوني جروب لصناعة الألعاب والمعدات الصوتية 1.93% في حين نزل سهم فانوك لصناعة الروبوتات 0.6%.

وهوى سهم نيدك لصناعة المحركات 2.89% ليكون الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي.

وعلى الجانب الآخر قفز سهم مجموعة سوفت بنك 2.15% وكان الأكثر دعما للمؤشر نيكاي بعد تقرير ذكر أن الرئيس التنفيذي للمجموعة ماسايوشي سون رفع حصته في الشركة إلى 34% ليقترب من الاستحواذ على الشركة.