وول ستريت
وول ستريت تتجاوز مخاوف الفائدة وترتد صعوداً
مؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 98.05 نقطة
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افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الخميس، على ارتفاع، بعد عمليات بيع جرت في الآونة الأخيرة نتيجة تجدد المخاوف من أن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة بشكل حاد قد يدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 98.05 نقطة أو 0.29% إلى 33695.97 نقطة عند الفتح.
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وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 13.87 نقطة، أو 0.35%، إلى 3947.79 نقطة عند الفتح.
كما زاد ناسداك المجمع 52.78 نقطة، أو 0.48%، إلى 11011.33 نقطة عند الفتح، وفق رويترز.
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