أسهم أوروبا تتكبد أول خسارة بعد صعود استمر 7 أسابيع

ارتفعت الأسهم الأوروبية في جلسة الجمعة مع صعود الأسهم الصناعية والمالية على خلفية التفاؤل بشأن الصين، لكن المخاوف من الركود قبل سلسلة من قرارات البنوك المركزية دفعت المؤشر ستوكس 600 لتكبد خسارة أسبوعية بعد موجة صعود على مدى 7 أسابيع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 على ارتفاع بنسبة 0.8%، ليقطع سلسلة خسائر استمرت 5 أيام كانت مدفوعة إلى حد كبير بالمخاوف من ركود عالمي وشيك بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.وفق رويترز.

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وانخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

وأثارت بيانات نشرت الخميس الماضي إلى أن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة عزز الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة، مع تخفيف الصين قيودها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وسيكون الأسبوع المقبل حاسما، حيث من المقرر صدور قرارات بشأن سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وكانت الأسهم الصناعية مثل سيمنس وشنايدر إلكتريك من بين أكبر الداعمين للمؤشر، كما ارتفعت أسهم الشركات المالية المعرضة للصين.

وقطعت أسهم البنوك سلسلة خسائرها التي استمرت 4 أيام وارتفعت 0.9%.

وقفز سهم كريدي سويس 6.8% بعد أن جمع في جلسة الخميس 2.24 مليار فرنك سويسري (2.39 مليار دولار) في إطار زيادة رأسمال بقيمة 4 مليارات فرنك، ضمن خطة لإعادة الهيكلة.