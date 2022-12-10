الأسهم الأميركية تغلق منخفضة والمستثمرون يقيمون بيانات اقتصادية

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا في جلسة الجمعة، بينما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية ويترقبون رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الحالي.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين أكثر قليلا من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط قفزة في تكلفة الخدمات لكن الاتجاه آخذ في الاعتدال مع تسجيل التضخم في المصانع أقل زيادة في عام ونصف العام.

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وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 29.42 نقطة، أي 0.74%، ليغلق عند 3934.09 نقطة.

بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 77.40 نقطة، أي 0.70%، إلى 11004.60 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 306.67 نقطة، أي 0.91%، إلى 33474.81 نقطة.