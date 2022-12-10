اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت مناسبة (أ ب)
وول ستريت
وول ستريت

الأسهم الأميركية تغلق منخفضة والمستثمرون يقيمون بيانات اقتصادية

ترقب اجتماع الفيدرالي في الأسبوع الحالي وسط توقعات برفع الفائدة 50 نقطة أساس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا في جلسة الجمعة، بينما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية ويترقبون رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الحالي.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين أكثر قليلا من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط قفزة في تكلفة الخدمات لكن الاتجاه آخذ في الاعتدال مع تسجيل التضخم في المصانع أقل زيادة في عام ونصف العام.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 29.42 نقطة، أي 0.74%، ليغلق عند 3934.09 نقطة.

أسهم أوروبا تتكبد أول خسارة بعد صعود استمر 7 أسابيع أسواق المال الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا تتكبد أول خسارة بعد صعود استمر 7 أسابيع

بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 77.40 نقطة، أي 0.70%، إلى 11004.60 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 306.67 نقطة، أي 0.91%، إلى 33474.81 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوادر أزمة بين تركيا والدول الأوروبية بسبب ناقلات النفط.. لماذا؟ بوادر أزمة بين تركيا والدول الأوروبية بسبب ناقلات النفط.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط