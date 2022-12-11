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سوق السعودية

اكتتاب "لوبريف".. تحديد سعر الطرح النهائي عند 99 ريالاً

بنسبة تغطية بلغت 29.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي، للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وبنسبة تغطية بلغت 29.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. فيما تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 99 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء الموافق 14/12/2022م والتي ستستمر حتى الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 18/12/2022، حيث تم تخصيص 12.51 مليون سهم عادي تمثل نسبة 25% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

يشار إلى أنه تمت تغطية طرح شركة "لوبريف" في غضون ساعات من بدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

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وكانت الشركة قد حددت النطاق السعري لطرح نحو 30% من رأسمالها في السوق الرئيسية ما بين 91 و99 ريالا للسهم بهدف جمع 4.95 مليار ريال في الحد الأقصى، ما يقيم "لوبريف" عند 16.7 مليار ريال.

يشار إلى أن "لوبريف" تأسست عام 1976 وهي مملوكة حاليا بنسبة 70% من شركة أرامكو السعودية، و30% من "جدوى للاستثمار" التي تطرح كامل حصتها للاكتتاب.

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